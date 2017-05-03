زار محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، وعدد من قيادات مجلس إدارة مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، مقر المستشفي للقيام بتسليم شركة ريدكون للمقاولات لأعمال تجهيزات المرحلة الثانية للمستشفي، والتي من المقرر أن يتم تسليمها وإنهاؤها خلال 6 شهور.

وقام الوفد المشارك في الزيارة بأعمال تسليم الشركة المنفذة لأعمال المرحلة الثانية، كما تفقدوا الطابق الثاني المقرر أن تتم داخله عمليات التنفيذ برفقة قيادات شركة ريدكون للمقاولات، والتي كانت قد وقعت عقد البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان مع جمعية الأورمان في مقر وزارة التضامن الإجتماعي بحضور غادة والى وزيرة التضامن بقيمة 130 مليون جنيه، وذلك لتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين في محافظات الصعيد بالإضافة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وبرامج للتوعية العامة والاكتشاف المبكر من أجل رفع نسب الشفاء.

وتعد المرحلة الثانية للمستشفى هى المرحلة الأخيرة التى تم تشغيلها في الربع الأخير من العام الحالي وتضم أربع غرف عمليات كبيرة ووحدة رعاية مركزة بسعة 26 سريرا ووحدة للمناظير الطبية ووحدة غسيل كلوى تضم 5 أسرة ووحدة افاقة وقسم الإقامة الداخلية ويضم 110 أسرة وجهاز أشعة فلوروسكوبى (PET CT) وجهاز أشعة بوزيترونى ووحدة بنك الدم ووحدة التخلص من النفايات الطبية ووحدة باثولوجيا جراحية ومركز للنظم والمعلومات.

وتم تجهيز المستشفى بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم في مجال الأورام وتخدم كبداية سكان ست محافظات في جنوب الصعيد بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة تبلغ حوالي 12 ألف حالة جديدة سنويا مع الحالات التي تم اكتشافها من قبل.