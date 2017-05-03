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مذيع الحياة عن الاستهانة بدماء شهداء الشرطة: «كفاية سواد»
تامر أمين

مذيع الحياة عن الاستهانة بدماء شهداء الشرطة: «كفاية سواد»

2017-05-03 19:49:20


أعرب الإعلامي تامر أمين، عن صدمته من ردود أفعال المواطنين والمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات الفضائية، عن استشهاد رجال الشرطة في العمل الإرهابي، الذي استهدف كمين مدينة نصر، مضيفًا: «هناك حالة استهانة بدم ضباط الشرطة عند الناس».

وأوضح أمين، خلال برنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، أن ضباط الشرطة أكثر الذين دفعوا الثمن بعد ثورة 30 يونيو، لافتًا إلى أن مؤسسة الشرطة وطنية، وتضحيات أبنائها فداءً لمصر يؤكد ذلك.

أضاف، أنه عندما يرتكب عمل إرهابي في سيناء، تعلن الدولة الحداد وتنشر صور شهداء الجيش بالمواقع، وتسود حالة الحزن، أما في حالة استشهاد رجال الشرطة، يغيب الإعلام والمواطنون عن المشهد.

وأردف: «حالة البلادة والاسترخاص جريمة وخيانة، واللي يقولك يلا دول بتوع شرطة ياعم، خاين للوطن.. لسة فيه سواد من الشعب، وبعض الإعلاميين تجاه الداخلية من أيام ثورة 25 يناير.. كفاية بقى سواد». مؤكدًا أنه لا يوجد تضامن ومساندة لأسر شهداء الشرطة للأسف؛ بسبب التفرقة بين شهداء ضباط الجيش والشرطة.

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