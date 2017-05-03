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يوفنتوس يدفع بقوته الضاربة أمام
يوفنتوس

يوفنتوس يدفع بقوته الضاربة أمام

2017-05-03 20:05:59
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره موناكو في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا “شامبيونزليج” بملعب لويس الثاني معقل الفرنسيين .

وجاءت التشكيلة لتضم:

حراسة المرمى: بوفون.

الدفاع: بارزالى،بونوتشى، كيللينى ،اليكس ساندرو.

الوسط: بيانيتش، ماركيزيو، الفيش، ديبالا.

الهجوم: ماندزوكيتش، هيجواين.

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