قام شيموس وسيزارو نجما المصارعة الحرة “WWE”، بزيارة نادى روما الإيطالى، اليوم الأربعاء، حيث التقط الثنائى الصور التذكارية مع نجوم الفريق وأبرزهم محمد صلاح، لاعب منتخب مصر.

وأهدى محمد صلاح قميص روما، إلى شيموس وسيزارو نجمى المصارعة الحرة “WWE”، ويستعد “الفرعون المصرى” لقيادة روما أمام ميلان، الأحد المقبل بملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الـ35 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى “الكالتشيو”.

ويحتل روما الذى خسر المباراة الماضية أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 75 نقطة، خلف يوفنتوس “المتصدر” بفارق 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل ميلان المركز السادس برصيد 59 نقطة.