قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور ماجد القمري إن الجامعة وقعت اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون علمي مع ألمانيا في مجال الأمن والأمان الحيوي من خلال مشروع علمي مشترك بتمويل قدره 481 ألف يورو (أي ما يعادل 9 ملايين و500 ألف جنيه).

وأوضح رئيس الجامعة - في تصريح - أن الجامعة تهدف إلى الانفتاح العلمي على جامعات العالم بغرض تبادل الخبرات العلمية والبحثية من أجل خلق مناخ علمي عالمي، لافتا إلى أن جامعة كفر الشيخ ستوقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة بيركبيل بلندن في غضون الأيام المقبلة وتشمل مشروع بحثي ومنح للمدرسين والمساعدين لمدة عام.

جدير بالذكر أن جامعة كفر الشيخ حصلت هذا العام على عدد من المشاريع العلمية الدولية، منها توقيع اتفاقية دولية مع جامعة استيرلينمج باسكتلندا من خلال مشروع علمي مشترك لزيادة مناعة الأسماك في 45 مزرعة سمكية حكومية بتمويل قدره 3 ملايين جنيه من الجانب الاسكتلندي