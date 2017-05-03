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فرنسا تجدد التزامها بضمان حرية الصحافة والتعبير
رئيس الوزراء الفرنسى جون مارك ايرولت - فرنسا

فرنسا تجدد التزامها بضمان حرية الصحافة والتعبير

2017-05-03 19:26:07

جددت فرنسا اليوم /الأربعاء/ التزامها المتواصل من أجل ضمان حريّة الصحافة وحريّة التعبير في جميع أنحاء العالم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحريّة الصحافة الذي يحتفل به العالم في الثالث من مايو من كل عام.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان- أنّ تعدّدية وسائل الإعلام والحقّ في الإعلام وفي تلقّي المعلومات والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية عوامل رئيسة في النقاش الديمقراطي، مؤكدة أن الصحفيّين والعاملين في وسائل الإعلام يضطلعون بدور رئيس، إذ يستطيعون من خلال ممارسة مهنتهم الدفاع عن هذه الحريّة الأساسية.

وأوضحت الوزارة أن فرنسا تعمل في إطار الأمم المتحدة من أجل ضمان احترام هذه الحريّة وحماية الصحفيّين ومحاربة إفلات المعتدين على الصحفيين من العقاب.

وتدعو فرنسا - بحسب البيان - إلى تنفيذ القرار 2222 الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن سلامة الصحفيّين في النزاعات المسلّحة في 27 مايو 2015 تنفيذًا كاملًا، مشيرة إلى أنه وفي هذا الإطار، ستشارك البعثة الدائمة لفرنسا لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم في رئاسة حدث حول موضوع النساء الصحفيات في النزاعات المسلحة.

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