الزراعة": 10 ملايين و389 ألف جنيه حصيلة بيع 15 قطعة أرض في بئر العبد بالمزاد2017-05-03 19:20:11
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن الجلسة الثانية للمزاد العلني بمشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والتي عقدت بالمتحف الزراعي، أسفرت عن بيع 15 قطعة، بإجمالي مبلغ 10 ملايين و389 ألف جنيه، بمساحة إجمالية بلغت 259 فدانا، وذلك من أصل 2500 فدان تم تخصيصها لأبناء سيناء فقط.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إنه تم بيع القطعة رقم 44، والبالغ مساحتها 10 أفدنة، بمبلغ 440 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان حوالي 44 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 45، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ 840 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها حوالي 44 ألفا و250 جنيها، وكذلك القطعة رقم 46، والبالغ مساحتها 15 فدانا، بيعت بمبلغ 663 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 44 ألفا و250 جنيها، وبيعت القطعة رقم 48 ومساحتها 13 فدانا، بمبلغ 566 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألفا و600 جنيه.
وأشار البيان إلى أنه تم بيع القطعة 50، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ 867 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألفا و350 جنيها، كما تم بيع القطعة رقم 52، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ 880 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 44 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 53، والبالغ مساحتها 18 فدانا، بمبلغ 779 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 43 ألفا و300 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 95، والبالغ مساحتها 14 فدانا، بمبلغ 518 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف جنيه.
وأوضح البيان أنه تم بيع القطعة رقم 96، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ 744 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألفا و200 جنيه، وكذلك القطعة رقم 97، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ 744 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألفا و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 98، والتي تبلغ مساحة 19 فدانا، بإجمالي مبلغ 708 ألاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألفا و300 جنيه، والقطعة رقم 99، والتي تبلغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ 740 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 37 ألف جنيه.
كما تم بيع القطعة رقم 122 والبالغ مساحتها 10 أفدنة، بإجمالي مبلغ 378 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 37 ألفا و800 جنيه، والقطعة رقم 188 ومساحتها 21 فدانا، بمبلغ 782 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 37 ألفا و250 جنيها، وكذلك القطعة رقم 190 ومساحتها 20 فدانا بمبلغ 740 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 37 ألف جنيه.
ومن المقرر أن يستكمل المزاد ظهر غد الخميس، لبيع باقي المساحة المطروحة للبيع لأهالي سيناء.
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