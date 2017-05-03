شعراوي يتفقد أعمال التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بطلخا2017-05-03 19:24:28
تفقد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الأربعاء، أعمال التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة طلخا، بحضور اللجنة العليا للإشراف على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
وذكر بيان صادر عن المحافظة أن المحافظ استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل من لحظه تقدم المواطن بطلبه، مرورا بكافه المراحل والمستندات، وحتى الرد عليه وفق توقيتات حددها القانون وفقا لطبيعة كل خدمة، كما التقى بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومطالبهم ووعد بالعمل على حلها.
وأوضح أنه تم التشغيل التجريبي لعدد 4 مراكز في كل من (طلخا، والسنبلاوين، وحي شرق، وحي غرب) ضمن 7 مراكز، ويجرى حاليا التجهيز لبدء تشغيل 3 مراكز أخرى في كل من (ميت غمر، والمنزلة، وبلقاس)، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تقدم ما يزيد على 75 خدمة للمواطنين وتشمل كافه أنواع التراخيص وطلبات توصيل المرافق.
وقال المحافظ إن المرحلة المقبلة ستشهد تعميم المشروع على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء؛ تيسيرا على مواطني المحافظة للحصول على خدماتهم المطلوبة وبعيدا عن أي تلاعب أو تسويف، مشيرا إلى وجود نظام إلكتروني يربط المراكز التي بدأ تشغيلها بديوان المحافظة ووزارة التنمية المحلية لمتابعة الأداء وحسن سير العمل والتصدي لأي تقصير.
وأكد أن المراكز التكنولوجية تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضاري، وتوفير الوقت والجهد، وتساهم في رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات الحكومية، كما تعمل على تفعيل خطة الحكومة الإلكترونية بتطبيق نظام الشباك الواحد، وكذلك تعمل على خلق بيئة مناسبة للقضاء على الفساد الإداري والمالي.
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