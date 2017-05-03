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أياكس يتقدم على ليون بثنائية في الشوط الأول
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أياكس يتقدم على ليون بثنائية في الشوط الأول

2017-05-03 19:35:58
محيط - أحمد عبد الخالق

أنهى فريق أياكس أمستردام الهولندي شوط مباراته الأول أمام نظيره أولمبيك ليون الفرنسي بالتقدم بهدفين مقابل لا شئ في لقاء ذهاب دور نصف النهائي بالدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروباليج”.

ومنح اللاعبان تراوري ودولبيرج هدفا التقدم لأياكس في الدقيقتين 25 و 35 من الشوط.

واذا انتهى اللقاء بتلك النتيجة يقترب أياكس من التأهل لنهائي المسابقة.

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