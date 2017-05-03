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لقاء العودة بين الأهلي والقطن الكاميروني تقام في هذا الموعد
الاهلي المصري - سليماني كوليبالي

لقاء العودة بين الأهلي والقطن الكاميروني تقام في هذا الموعد

2017-05-03 19:36:09

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» النادي الأهلي بموعد مباراة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وحدد الكاف الرابعة من عصر 23 مايو الجاري لإقامة المباراة.
ويدير اللقاء الحكم الجنوب الإفريقي فيكتور ميجيل، ويعاونه كل من الجابوني شيوفيل فينجا والجنوب إفريقي أوهانيس سيلو، أما الحكم الرابع، فسيكون كريستوف هاريسون من جنوب إفريقيا أيضا، ويراقب المباراة التوجولي براهيما باري.

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