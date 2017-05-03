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ترامب: زيارة أبومازن لواشنطن بداية لتوقيع اتفاقية نحو السلام
محمود عباس ودونالد ترامب‎

ترامب: زيارة أبومازن لواشنطن بداية لتوقيع اتفاقية نحو السلام

2017-05-03 19:22:35

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وتواجده في البيت الأبيض تعد بداية لتوقيع اتفاقية مع الإسرائيليين نحو السلام.

وقال ترامب ـ خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في (واشنطن) بثته القنوات الفضائية مساء اليوم/الأربعاء/ - إنه ملتزم بالعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام، وسيعمل مع قوات الأمن الفلسطينية لمواجهة الإرهاب ، مضيفًا “تحدثنا مع مسؤولين إسرائيليين وتحدثنا عن السلام . وطوال عمري وأنا أسمع أن أصعب اتفاق من الممكن تحقيقه هو بين الفلسطينيين والإسرائيليين لكننا سنثبت خطأ هذه العبارة”.

ونوه ترامب بأنه سيساعد الفلسطينيين من أجل خلق فرص اقتصادية وإقرار القانون ، موضحًا “أنه سيكون وسيطًا ولن يفرض أي شيء على الطرفين في حل القضية الفلسطينية وهناك فرصة جيدة لتحقيق السلام وهزيمة تنظيم (داعش)”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بناء شراكتها مع قوات الأمن الفلسطينية لمواجهة الإرهاب ، مضيفًا : “سوف نحقق” اتفاق سلام تاريخي بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً : “لا سلام إذا لم يتوقف التحريض على العنف والكراهية . اتفاق السلام سيتيح الفرصة لإسرائيل لإقامة علاقات طبيعية مع الدول العربية”.

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