أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» اختيار الحكم الجامبي «بكاري جاساما»؛ لإدارة مباراة الأهلي و«زاناكو» الزامبي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 13 مايو الجاري على ملعب برج العرب.

ويعد «بكاري جاساما» من الحكام أصحاب الذكريات الجميلة مع الأهلي، خاصة في المباريات النهائية التي أدارها للقلعة الحمراء.

أدار جاساما 4 مباريات للأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقية.

وأدار جاساما المباراة الأولى للأهلي في دوري أبطال إفريقيا، وكانت في دور المجموعات بنسخة 2011 أمام الوداد البيضاوي المغربي، وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

أما المباراة الثانية فجاءت أمام استاد مالي في دور الـ16 بنسخة 2012، وانتهت المواجهة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل، وتوج الأهلي في هذا العام باللقب.

بينما المباراة الثالثة جاءت أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي في نهائي نسخة 2013، وانتهت المواجهة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل، وتوج الفريق باللقب في هذا العام.

والمباراة الرابعة جاءت أمام المغرب التطواني المغربي في دور الـ16 من نسخة 2015، وانتهت المواجهة بخسارة الأهلي بهدف دون مقابل.

أما المباراة الوحيدة التي أدارها جاساما للأهلي في بطولة السوبر الإفريقي، فقد جاءت أمام ليوبار الكونغولي في نسخة 2013، وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2-1 والتتويج بلقب السوبر.