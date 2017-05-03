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حصر 42 منزلا لإحلالها وتجديدها بمركزي ساقلتة والمنشأة بسوهاج
الدكتور أيمن عبد التواب - محافظ سوهاج

حصر 42 منزلا لإحلالها وتجديدها بمركزي ساقلتة والمنشأة بسوهاج

2017-05-03 19:07:39
خاص - محيط

قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إنه تم حصر 42 منزلا بمركزي ساقلتة والمنشأة لإحلالها وتجديدها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحلال وتجديد منازل الأهالي غير القادرين وتأهيلها بالقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح المحافظ - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم حصر 25 منزلا بقرية سفلاق بمركز ساقلتة و17 منزلا بقريتي الدويرات وأولاد علي بمركز المنشأة لإحلالها وتجديدها، لافتا إلى قيام المنطقة الجنوبية العسكرية بالتنسيق مع المحافظة والوحدات المحلية بمتابعة تلك المنازل ورفع تقرير هندسي بها ووضع تصور لتطويرها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية.

وأشاد المحافظ بالمبادرة التي تؤكد حرص الرئيس على الارتقاء بالوحدات السكنية بهذه القرى البعيدة وتعزز الدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة من أجل أهالي محافظات الصعيد

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