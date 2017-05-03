

أرجع محمد صالح عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، أسباب انتشار الحرائق في مزارع تربية الدواجن، إلى غياب الصيانة بها، واستخدام دفايات بدائية الصنع، مشيرا إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة يباع بـ 22 جنيها.

وطالب في مداخلة هاتفية لبرنامج «الملف» تقديم الإعلامي عزمي مجاهد، المذاع على فضائية «العاصمة»- الدولة، برفع يدها عن الثروة الداجنة، وعدم تدخلها في صناعة الدواجن.

وأضاف أن 70% من إنتاج الثروة الداجنة في مصر استثمار أجنبي، والباقي لمستثمرين محليين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا غير مبرر لأسعار مستلزمات تربية الدواجن.