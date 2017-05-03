شهدت فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي، الذي بدأ الخميس الماضي، انطلاق واسع المجال لبنك القاهرة في تعزيز الشمول المالي وذلك بتوصيات البنك المركزي، حيث حققت فروع البنك إقبالا متزايدا على جميع المنتجات.

وأطلق البنك هذه الحملة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، وزيادة الوعي والثقافة المصرفية التي تساهم في تحريك الاقتصاد، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والتشجيع على العمل الحر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث تم إصدار 5200 حساب بنكي منذ بدء المبادرة حتى الآن.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منير الزاهد، إن بنك القاهرة يستهدف “نجاح فكرة الشمول المالي وتحويل ثقافة المصريين نحو التعاملات المصرفية، وسهولة حصول الأفراد على الخدمات المالية من القنوات الشرعية ومنح جميع فئات المجتمع المختلفة فرصة مناسبة لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن لضمان عدم لجوء المواطنين لوسائل غير رسمية”.

بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة محمد مشهور، إن بنك القاهرة لم يدخر جهداً في سبيل دعم مبادرة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، وأفاد بأن المبادرة تم ترويجها بجميع فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، حيث تم توزيع نشرات تعريفية على العاملين بالبنك والعملاء داخل الفروع، بالإضافة إلى تواجد العاملين بالبنك في الأماكن الخارجية المتمثلة في الجامعات، والأندية، ومراكز الشباب، ومراكز التسوق وغيرها، لتغطية الحملة في أكثر من 75 موقع خارجي بكافة محافظات الجمهورية لعرض الخدمات البنكية وجذب شريحة جديدة من العملاء.

كما تم إطلاق 20 شاحنة دعائية تتجول في المحافظات والقرى والنجوع والمناطق النائية، لترويج الحملة ونشر ثقافة الوعي المالي وزيادة قاعدة المتعاملين مع بنوك القطاع المصرفي، وفتح حسابات للعملاء بدون مصاريف إدارية.

وحرص البنك، في الأسبوع العربي للشمول المالي، على الوصول لكافة شرائح المجتمع في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم فتح حسابات بنكية لذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة وكبار السن، وقاطني المناطق النائية وتثقيفهم بكيفية التعامل مع البنوك، كما تم استهداف شريحة الشباب فوق 16 عاما، بهدف تعريفهم بفكرة الشمول المالي وتوعيتهم بأهمية ادخار أموالهم بالبنوك.

وأضاف مشهور أنه في ضوء استراتيجية بنك القاهرة الهادفة للتوسع بقوة في الشمول المالي، عرض البنك كافة منتجاته وفقاً لاحتياجات العملاء المستهدفين، ومن أهمها الشهادات الادخارية والودائع وبطاقات الشباب والبطاقات الائتمانية بمختلف أنواعها والقروض الشخصية وقروض السيارات والتمويل العقاري والقروض متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتماشيا مع رؤية البنك المركزي لتطبيق الشمول المالي وأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي، يحرص بنك القاهرة على التوسع الجغرافي لتعزيز التواجد بالقرب من القاعدة المتنامية لعملائه والوصول إليهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات المصرفية.

وشهد عام 2017 افتتاح فروع بمحافظات المنيا، أسيوط، سوهاج، وجارى افتتاح 5 فروع جديدة في القريب العاجل بمحافظات كفر الشيخ، الدقهلية، القاهرة الكبرى، الأقصر، وذلك حرصا من بنك القاهرة على الوصول لجميع شرائح العملاء.

وتستمر فعاليات الأسبوع العربي للشمول المالي في البنوك حتى نهاية الأسبوع بجميع محافظات الجمهورية، بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للجهاز المصرفي.