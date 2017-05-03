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مطربة معتزلة داعية إسلامي: خايفة تكون توبتي مش مقبولة.. والثاني يرد
خالد الجندي

مطربة معتزلة داعية إسلامي: خايفة تكون توبتي مش مقبولة.. والثاني يرد

2017-05-03 18:58:30

قالت مطربة معتزلة تدعى “رانيا” باكية: “أنا تبت توبة نصوحة والتزمت في الصلاة وبختم القرآن مرتين في الشهر وخايفة تكون توبتي مش مقبولة، فهل هناك شروط للتوبة غير كده؟”.

ورد الشيخ الجندي خلال برنامج “لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc” قائلا: “دي بتفرح ربنا.. افتكرينا في دعوة أنا والمشاهدين ومصر”، مؤكدًا أن الله يفرح بعبده العاصي إذا تاب.

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