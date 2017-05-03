أعلن نادي روما الإيطالي، أن الموسم الحالي، سيكون الأخير، للأسطورة، فرانشيسكو توتي، كابتن الفريق، مع الذئاب.

ولم يحقق توتي هذا الموسم، أي بطولة مع الفريق، ويأمل في الحفاظ على المركز الثاني، في جدول الكالتشيو، وذلك بعد الخسارة الأخيرة أمام لاتسيو بثلاثية، وتوسيع الفارق مع يوفنتوس إلى ٩ نقاط.

وخرج روما من كأس إيطاليا، على يد لاتسيو، من الدور نصف النهائي.

ويلعب الدولي المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، ويتصارع عليه حاليا، العديد من الأندية، للتعاقد معه.