بني ياس يودع الدوري الممتاز الإماراتي2017-05-03 18:56:27
هبط فريق بني ياس رسميًا لدوري الدرجة الثانية الإماراتي لكرة القدم، بعدما حقق تعادلاً بطعم الخسارة 4 / 4 أمام ضيفه الإمارات في اللحظات الأخيرة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين (قبل الأخيرة) لبطولة دوري الدرجة الأولى اليوم الأربعاء.
وأسفرت باقي المباريات، التي جرت اليوم، عن تعادل اتحاد كلباء مع ضيفه الأهلي 1 / 1، والوحدة مع ضيفه دبا الفجيرة 2 / 2.
وارتفع رصيد بني ياس، عند 15 نقطة في مؤخرة الترتيب، بفارق أربع نقاط خلف مراكز الأمان، فيما رفع الإمارات رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، ليبقي على حظوظه الضعيفة في البقاء بالمسابقة.
وافتتح عثمان سو التسجيل لمصلحة الإمارات في الدقيقة 24، قبل أن يرد بني ياس سريعا بهدف التعادل الذي أحرزه هاري نوفيلو في الدقيقة 25.
وأضاف جان فيليب ميندي الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 38، فيما تعادل مراد باتنه للإمارات في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث عاد بني ياس للتقدم بهدف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز سيباستيان ساز لاعب الإمارات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 65، فيما عاد هاري نوفيلو لهز الشباك مرة أخرى، محرزا الهدف الرابع لبني ياس في الدقيقة 80.
وبينما كانت المباراة في طريقها لحصد بني ياس انتصاره الأول في المسابقة منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، انتفض الإمارات في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل أحمد مال الله وسيباستيان ساز الهدفين الثالث والرابع للضيوف في الدقيقتين 86 والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وباتت مباراة بني ياس المقبلة في المسابقة أمام مضيفه الأهلي يوم 13 أيار/مايو المقبل، في المرحلة الأخيرة للمسابقة، تحصيل حاصل، فيما سيسعى الإمارات للفوز على ضيفه النصر في المرحلة ذاتها، أملا في خسارة دبا الفجيرة أو اتحاد كلباء أمام الشارقة والعين على الترتيب، من أجل البقاء في المسابقة.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
المركزي الإحصاء: انتهاء مرحلة التسجيل الذاتي للأسر إلكترونياً
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لبيانات تعداد السكان مساء أمس الثلاثاء ، وذلك ضمن المرحلة الثانية للتعداد العام ...Wed, 03 May 2017 09:00:19 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا - محيط
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم…Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا. وقبل ...Wed, 03 May 2017 10:55:36 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيران ...
أظهر تقدير استخباري إسرائيلي أن نظام الأسد بات يمثل عبئا اقتصاديا على إيران. وكشف مسؤول استخباري إسرائيلي بارز النقاب عن أن إيران باتت تضيق ذرعا…Wed, 03 May 2017 08:46:30 GMT