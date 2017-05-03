يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم /الأربعاء/، اجتماعًا، في البيت الأبيض؛ لبحث إطلاق محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأفادت قناة (الحرة) الأمريكية، بأنه من المتوقع أن يصدر بيان مشترك عن الرئيسين من دون عقد مؤتمر صحفي.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قال إن الرئيس ترامب يرغب في التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال اجتماعه مع الرئيس عباس.

وبحسب قناة (الحرة) من المنتظر أن يجدد ترامب - خلال هذا اللقاء - تأكيد التزام واشنطن بمساعدة الفلسطينيين على تحسين ظروفهم الاقتصادية.