مؤمن سليمان يحمل لاعبي سموحة مسئولية السقوط أمام الداخلية2017-05-03 18:53:41
قال مؤمن سليمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن فقدان فريقه لنقطتين بالتعادل أمام الداخلية نتج عن ثقة اللاعبين الزائدة.
وتعادل سموحة مع ضيفه الداخلية بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم /الأربعاء/ ضمن مباريات الأسبوع 27 لمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم، وارتفع رصيد سموحة إلى 44 نقطة احتل بها المركز الرابع بجدول المسابقة بينما ارتفع رصيد الداخلية الي 21 نقطة تذيل بها جدول المسابقة.
وأعرب مؤمن سليمان -في تصريحات عقب اللقاء- عن حزنه للتعادل وعدم رضاه عن سلوك اللاعبين، واتهم لاعبيه بالاستهتار في التعامل مع الحالتين الدفاعية والهجومية، وقال إن الثقة الزائدة التي اتسم بها أداء اللاعبين صورت لهم أن المباراة سهلة وأن الفوز قادم لا محالة، ولفت إلى أنه لولا الاستهتار والاستهانة بالمنافس لاختلفت النتيجة.
وشدد على احترامه لفريق الداخلية وجهازه الفنى بقيادة علاء عبدالعال، وأكد أن فريق سموحة يعاني من ظروف صعبة وغيابات مؤثرة نتيجة فقدان 7 لاعبين من أعمدة الفريق جراء الإصابة أو الإيقاف منهم على سبيل المثال أحمد تمساح وأيمن أشرف ومحمود سيد وعمر سعد.
وتابع سليمان “سنغلق صفحة التعادل مع الداخلية وننظر للمستقبل من خلال تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون”، مؤكدا أن الإيجابية الوحيدة للاعبي سموحة خلال المباراة هى العودة بعد كل تقدم لفريق الداخلية.
من جانبه، وجه علاء عبدالعال المدير الفني لفريق الداخلية الشكر للاعبي الفريق بعد التعادل مع سموحة، وقال إنه حزين على ضياع النقطتين من المباراة لكنه راض عن أداء لاعبيه.
وقال إن فريق الداخلية يعاني من نقص كبير في صفوفه قد يكون بصورة أكبر من سموحة، لكن الفريق نجح في تحجيم تحركات مفاتيح لعب سموحة، كما نجح في المبادرة بالتقدم مرتين، لكن فشلنا في الحفاظ على ذلك التقدم.
وأضاف أن فريق الداخلية حصل على نقطة غالية من فريق بحجم سموحة على ملعبه، وأكد أن الدوري يتبقى من عمره 7 أسابيع، وأن فرص الداخلية في البقاء قائمة.
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