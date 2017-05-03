حضر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الزمالك، لملعب بتروسبورت منذ قليل لمتابعة مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ27 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقرر كهربا التواجد فى مدرجات استاد بتروسبورت، لمؤازرة الزمالك فى قمة أولاد العم أمام الإسماعيلى، بعد عودته إلى القاهرة عقب انتهاء فترة إعارته لاتحاد جدة السعودى.

وكان محمود كهربا قد عاد إلى القاهرة قادمًا من جدة، وذلك لاستكمال علاجه بعد إصابة الكاحل التى تعرض لها مؤخرًا، ليغيب بذلك عن المباراة الأخيرة لفريقه اتحاد جدة بالدورى السعودى والمقررة الخميس المقبل أمام الفتح.