ساقطة تمارس الدعارة مع خليجي مقابل 1000 ريال سعودي في 4 أيام

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، من القبض على ساقطة بصحبة خليجى فى أوضاع مخلة بشقة مفروشة بالعجوزة، واعترفت المتهمة بحصولها على مبلغ 1000 ريال سعودى، مقابل قضاء 4 أيام بصحبة الخليجى.

توصلت تحريات العميد محمود هويدى مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، إلى استئجار قوادة شهرتها “أم محموم” لشقة مفروشة بالعجوزة وتحويلها إلى وكر لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وبالحصول على إذن من النيابة داهم الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود الشقة، وتم القبض على فتاة تدعى “نورا” 25 عامًا بصحبة خليجى فى أوضاع مخلة، واعترفت المتهمة بحصولها على مبلغ 1000 ريال سعودى من الخليجى مقابل قضاء 4 أيام بصحبته.

واعترفت المتهمة أن قوادة شهرتها “أم محمود” حصلت من الخليجى على 1000 ريال مقابل الاتفاق معه وتوفير الشقة له، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وجارى إعداد الأكمنة للقبض على القوادة، وتولت النيابة التحقيق.