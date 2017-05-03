تعرض اللاعب الإسباني، دانيال كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، لإصابة قوية، أمس الثلاثاء، خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن على الرغم من عدم خضوع اللاعب للفحوصات الرسمية، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن الريال لنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصيحفة أن كارفاخال -على الأرجح- لن يخوض أي مباراة مع ريال مدريد في الليجا، إلا أنه قد يشارك مع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثالث من يونيو/حزيران القادم في مدينة كارديف الويلزية، في حال تأهل ريال مدريد للنهائي.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن كارفاخال تعرض لإصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن، بعد ارتقائه في إحدى الكرات الهوائية، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة.

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة، ودخل مكانه ناتشو في بداية الشوط الثاني.