 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 08:05 مساءً
روابط سريعة
تعرف على مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد
دانيال كارفاخال

تعرف على مدة غياب كارفاخال عن ريال مدريد

2017-05-03 18:48:17

تعرض اللاعب الإسباني، دانيال كارفاخال، ظهير أيمن ريال مدريد، لإصابة قوية، أمس الثلاثاء، خلال مباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن على الرغم من عدم خضوع اللاعب للفحوصات الرسمية، إلا أنه من المتوقع أن يغيب عن الريال لنهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصيحفة أن كارفاخال -على الأرجح- لن يخوض أي مباراة مع ريال مدريد في الليجا، إلا أنه قد يشارك مع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا، في الثالث من يونيو/حزيران القادم في مدينة كارديف الويلزية، في حال تأهل ريال مدريد للنهائي.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن كارفاخال تعرض لإصابة في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن، بعد ارتقائه في إحدى الكرات الهوائية، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق معدودة.

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة، ودخل مكانه ناتشو في بداية الشوط الثاني.

رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3