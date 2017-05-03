انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل الجرام عيار 21 نحو 630 جنيهًا، والجرام عيار 18 نحو 540 جنيهًا، وعيار 14 نحو 420 جنيهًا.

وسجل الجرام عيار 24 نحو 720 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 5040 جنيهًا.

وقال تجار في السوق أن موسم الامتحانات والأعباء الاقتصادية لدى الأسرة وقرب حلول شهر رمضان اسباب ركود مبيعات الذهب.

وأشاروا الى ان الامال متعلقة بالاعياد والإجازة الصيفية حيث تكثر المناسبات السعيدة من احتفالات الافراح والزيجات، مما يظهر تحسنا في حركة المبيعات، وايضا مع إجازة العاملين بالخارج.