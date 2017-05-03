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تقارير تكشف موعد طرح نوكيا 3310 بالأسواق
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تقارير تكشف موعد طرح نوكيا 3310 بالأسواق

2017-05-03 18:27:09

ذكرت تقارير وتسريبات أن هاتف نوكيا 3310 سيكون في متناول المستهلكين بدءا من الشهر المقبل، حسبما كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن موقع التجزئة البريطاني عرض بالفعل الهاتف على موقع التسوق الخاص به، وقال إن توصيل الهاتف سيكون في منتصف يونيو.

وعرض الموقع الهاتف عند سعر 41 إلى 60 جنيه إسترليني ( 52-77 دولارا)، وقال إنه سيكون متاحا الشهر المقبل.

وأثار الإعلان عن الهاتف الذي يوصف بـ”الجبار” في فبراير الماضي، عن ضجة كبيرة في سوق الهواتف النقالة، حيث يعد الهاتف من أفضل الهواتف، التي أنتجتها شركة نوكيا في أوج مجدها عام 2000.

ومن المتوقع أن يمنح النسخة الجديدة من الهاتف المستخدمين مزايا مشوقة، مثل عمر البطارية الذي سيصل إلى شهر كامل أو 22 ساعة من المحادثات، ولعبة الثعبان الشهيرة التي ارتبطت به.

وسيكون الهاتف الجديد أقل حجما وأخف وزنا، وشاشته ملونة لكنها ليست عالية الدقة.

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