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"سياحة" النواب: اقتراح بعمل متحف بمطار القاهرة للمسافرين الترانزيت
مطار القاهرة‎

"سياحة" النواب: اقتراح بعمل متحف بمطار القاهرة للمسافرين الترانزيت

2017-05-03 18:26:53

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ، إن هناك اقتراحا بعمل متحف في مطار القاهرة الدولي يمكن المسافرين الترانزيت التعرف من خلاله على الحضارة المصرية.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لعقد القرض التعويضي (الثالث) بين مصر وصندوق النقد العربي بهدف دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشيء عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، وتعقيبا على ما أثارته النائبة شادية ثابت بشأن ضرورة الاستفادة من المسافرين الترانزيت الذين يظلون في مطار القاهرة لنحو سبع ساعات دون إمكانية تعريفهم بالحضارة المصرية والترويج سياحيا لمصر.

وأضافت سحر “يوجد متحف بالمطار، ولكنه غير لائق.. وأن هناك اقتراحا بعمل متحف في المطار يكون شاملا ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المتواجدة في المخازن”.

وحول رحلة العائلة المقدسة، أكدت سحر أن هناك حاجة لعمل مسار تنمية سياحية من أول نقطة في رحلة العائلة المقدسة لآخرها، لتحقيق أقصى استفادة سياحية ممكنة.

وأشارت سحر إلى أنها تقدمت في وقت سابق باقتراح برغبة لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار المجموعات الوزارية التي سبق وأصدرها رئيس مجلس الوزراء، نظرا لما يتمتع به قطاع السياحة من أهمية قصوى للمجتمع المصري، وهو ما عقب عليه الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بالقول “أتمنى أن يكون لهذا الاقتراح صدى لدى رئيس مجلس الوزراء”.

وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة 12 من ظهر غد الخميس.

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