تيم كوك سيحمل سر "آبل ووتش" معه إلى القبر!2017-05-03 18:23:22
كشفت آبل عن تقرير أرباحها للربع الثاني من العام 2017، لكن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، ما زال يستمر في الاحتفاظ بسر مبيعات الساعة الذكية “آبل ووتش”.
وتحدث كوك خلال الكشف عن تقرير أرباح آبل للربع الثاني من العام الجاري، في 2 مايو، عن أنه يتفاخر بتضاعف مبيعات الساعات الذكية مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن مضاعفة مبيعات بعض المنتجات القابلة للارتداء، أو كما تعرف بالملبوسات التقنية مثل سماعات إيربودس اللاسلكية، بينما سجلت مبيعات أجهزة الآيفون تراجعا غير متوقع.
وعندما يتعلق الأمر بأرقام مبيعات آبل ووتش، فإن تيم كوك يظل صامتا أمام الأسئلة الموجة له خلال مؤتمر الكشف عن البيانات المالية للشركة.
ومن الواضح أن ساعات آبل الذكية تحقق مبيعات جيدة إلى حد ما ولكن من غير الواضح مدى دقة نجاحها في الأسواق.
وتعمد كوك مرارا وتكرارا إهمال الكشف عن المبيعات الدقيقة لآبل ووتش، ويعود هذا الصمت إلى الأرباح الأولى التي حققها الجهاز منذ أن تمت إتاحته عام 2015، وفي العام الماضي، وصف كوك تقرير الأرباح بأنه “أفضل ربع على الإطلاق” فيما يتعلق بمبيعات آبل ووتش في الفترة السابقة لموسم الأعياد دون الكشف عن حجمها.
وفي وقت لاحق من مؤتمر الكشف عن أرباح الربع الثاني من العام 2017، وخلال جلسة الأسئلة والأجوبة، شدد كوك على رفضه الكشف عن الأرقام الحقيقية لمبيعات آبل ووتش، مشيرا إلى أن “المنتجات الأخرى” هي “فئة المنتجات الرئيسية حقا بالنسبة لنا”، وأشار إلى أن مبيعات آبل ووتش تضاعفت في 6 من أصل 12 سوقا هامة.
وأكد كوك أن آبل ووتش وسماعات إيربودس اللاسلكية والأجهزة القابلة للإرتداء مجتمعة تحقق مبيعات سنوية لا تقل عن 5 مليارات دولار، ومع ذلك أبقى إيرادات مبيعات آبل ووتش لغزا لم يكشف عنه حتى الآن.
وربما في يوم ما قد نعرف عدد ساعات آبل التي تم بيعها، وقد تكون تلك المعلومات في تقرير ما بعد موت كوك.
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