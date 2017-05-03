 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 08:03 مساءً
روابط سريعة
ضبط 29 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الغربية
حبس

ضبط 29 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في الغربية

2017-05-03 18:46:56



شن ضباط البحث الجنائي بالغربية حملة موسعة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة بالمراكز والمدن.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء أيمن لقيه مدير المباحث الجنائية يفيد بتشكيل حملة برئاسة العميد مسعد أبو سكين رئيس المباحث الجنائية ومعاونوه أسفرت عن ضبط شخصين بحوزتهما ” طبنجه و2 فرد خرطوش و14 طلقة خرطوش “
كما تم ضبط 5 أشخاص بحوزتهم ” 1940 جرام حشيش و15 جرام هيروين و5 اقراص مخدرة “، وضبط 22 شخصا بحوزتهم 22 قطعة سلاح أبيض و9 متهمين هاربين و5 من المراقبين الهاربين.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3