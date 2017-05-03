تم تأجيل إطلاق الصاروخ الروسي “سويوز-إس تي”، من القاعدة الفضائية في مركز غويانا الفضائي في فرنسا، مرارا بسبب الإضراب العام هناك.

هذا وقد أجلت عملية الإطلاق هذه المرة إلى 18 مايو المقبل، حيث أكد مركز غويانا الفضائي الموعد الجديد، بعد انتهاء الإضراب في المنطقة.

وقبل ذلك جرى تأجيل إطلاق الصاروخ الأوروبي “Ariane 5”، الذي كان مقررا، يوم 23 مارس الماضي.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلن عن إضراب عام غير محدود في غويانا الفرنسية، حيث توقفت المدارس والجامعات والمؤسسات العامة وشركات الموانئ عن العمل، فضلا عن العديد من المؤسسات التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، ظهرت على الطرق العديد من نقاط التفتيش، وتم فرض حصار على العديد من الطرق، مما أدى إلى تقييد عمل القاعدة الفضائية الأوروبية في كورو.

وبدأت مظاهرات حاشدة في غويانا الفرنسية بسبب استياء السكان المحليين من ظروف العمل والمعيشة على خلفية الأزمة الاقتصادية. وطالب المتظاهرون بتحسين البنية التحتية المحلية، وتحسين الصحة والتعليم، واشتكوا أيضا من المشاكل الأمنية.