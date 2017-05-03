الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...