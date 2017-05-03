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سموحة يتعادل مع الداخلية 2/2 في الدوري الممتاز
فريق سموحة - فريق سموحه

سموحة يتعادل مع الداخلية 2/2 في الدوري الممتاز

2017-05-03 18:19:15

تعادل فريقا سموحة والداخلية بنتيجة 2/2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد برج العرب ضمن الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

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