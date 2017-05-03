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86 مليون جنيه تكلفة إقامة 13 مشروعا استثماريا بالبحيرة
نادية عبده

86 مليون جنيه تكلفة إقامة 13 مشروعا استثماريا بالبحيرة

2017-05-03 18:27:38
خاص - محيط

وافقت اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على إقامه 13 مشروعا استثماريا متنوعا بدائرة المحافظة.

وذكرت محافظة البحيرة - فى بيان اليوم الأربعاء - أن المشروعات كانت في مجالات (تسمين دواجن - ثلاجات حفظ وتجميد الخضر والفاكهة - محطة خدمة تموين سيارات - عصارة زيتون وتخليل – مخازن أسمدة ومبيدات وأدوات رى وادوات زراعيه – منفذ بيع – مصنع لتصنيع الايس كريم - مصنع لقص وتقطيع الورق – مشروع مجمع محطة فرز وثلاجه ومصنع عصير ومصنع تعبئه مواد غذائية – ومزرعة دواجن ووحده جرش أعلاف) بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 86 مليون جنيه وتوفر حوالى 341 فرصة عمل لأبناء المحافظة .

ووجهت محافظ البحيرة، بتذليل كافة العقبات التى تعترض المستثمرين الجادين والتيسير عليهم في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية لدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

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