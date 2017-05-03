الصحة الروسية تحظر بيع الملح غير المدعم باليود2017-05-03 18:11:01
في خطوة لمحاربة الأمراض المرتبطة بنقص العناصر الغذائية، تسعى وزارة الصحة الروسية لوضع مشروع قانون يمنع بيع الملح غير المدعم بعنصر اليود للمستهلكين في الأسواق.
وتأتي تلك الخطة من الوزارة في إطار تنفيذ “استراتيجية تحسين جودة المنتجات الغذائية” التي وافقت عليها الحكومة الروسية، في 19 أبريل 2017، والتي تعمل عليها كل من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة في روسيا.
ووفقا لتلك الاستراتيجية، يجب على وزارة الصحة الروسية تطوير وطرح عدد من القوانين التي تتعلق بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية التي تطرح في أسواق البلاد، حيث ستوضع معاير دقيقة لتحديد أنواع وكميات الأنزيمات والمواد الكيميائية الموجودة في الأغذية، وفي المقابل ستقوم عدد من الهيئات الصحية الحكومية بتسجيل جميع المخالفات والقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة لضمان جودة المنتجات.
يذكر أن خطة منع بيع الملح غير المدعم بعنصر اليود طرحت لأول مرة في روسيا عام 2016، وكان الهدف منها المساعدة في القضاء على أمراض نقص اليود في البلاد.
ووفقا للقائمين عليها، تهدف هذه الخطة لضم روسيا إلى قائمة الدول الـ 110، التي تحارب نقص عنصر اليود عند مواطنيها للتغلب على أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية.
وتسعى وزارة الصحة في الوقت الحالي إلى طرح مشروع قانون يهدف لتحسين صحة المواطن عن طريق الحد من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا - محيط
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم…Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارها - محيطWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيران
وكشف مسؤول استخباري إسرائيلي بارز النقاب عن أن إيران باتت تضيق ذرعا بمطالب نظام الأسد بتوريد المزيد من النفط بدون مقابل. وقال العقيد “أ” مسؤول ملف إيران وسوريا في ...Wed, 03 May 2017 08:46:30 GMT
-
بأمر القضاء.. برلمان الكويت لن يُحل
رفضت المحكمة الدستورية العليا بالكويت، الأربعاء 3 مايو/أيار 2017، طعوناً على مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الحالي، وقضت بصحة الانتخابات. ويُبدد الحكم ...Wed, 03 May 2017 09:31:25 GMT