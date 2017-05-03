في خطوة لمحاربة الأمراض المرتبطة بنقص العناصر الغذائية، تسعى وزارة الصحة الروسية لوضع مشروع قانون يمنع بيع الملح غير المدعم بعنصر اليود للمستهلكين في الأسواق.

وتأتي تلك الخطة من الوزارة في إطار تنفيذ “استراتيجية تحسين جودة المنتجات الغذائية” التي وافقت عليها الحكومة الروسية، في 19 أبريل 2017، والتي تعمل عليها كل من وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة في روسيا.

ووفقا لتلك الاستراتيجية، يجب على وزارة الصحة الروسية تطوير وطرح عدد من القوانين التي تتعلق بمراقبة سلامة المنتجات الغذائية التي تطرح في أسواق البلاد، حيث ستوضع معاير دقيقة لتحديد أنواع وكميات الأنزيمات والمواد الكيميائية الموجودة في الأغذية، وفي المقابل ستقوم عدد من الهيئات الصحية الحكومية بتسجيل جميع المخالفات والقيام بالتحاليل المخبرية اللازمة لضمان جودة المنتجات.

يذكر أن خطة منع بيع الملح غير المدعم بعنصر اليود طرحت لأول مرة في روسيا عام 2016، وكان الهدف منها المساعدة في القضاء على أمراض نقص اليود في البلاد.

ووفقا للقائمين عليها، تهدف هذه الخطة لضم روسيا إلى قائمة الدول الـ 110، التي تحارب نقص عنصر اليود عند مواطنيها للتغلب على أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية.

وتسعى وزارة الصحة في الوقت الحالي إلى طرح مشروع قانون يهدف لتحسين صحة المواطن عن طريق الحد من تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية.