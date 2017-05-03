"بلو ستارز" تنتهي من تسويق المرحلة الثانية بمشروع اويسترباي مرسي علم2017-05-03 18:13:31
سامي صموئيل: بلو ستارز تحقق أعلى معدلات بيع بقيمة 82 مليونا بالربع الاول من 2017 علي مستوي البحر الاحمر
كشف سامي صموئيل مدير عام المبيعات والتسويق بشركة بلو ستارز للاستثمار السياحي عن تحقيق شركته أعلى معدلات بيع خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالمشروعات المثيلة على سواحل البحر الاحمر ،حيث انتهت الشركة من بيع 92 وحدة فندقية بقيمة 82 مليون جنيه بمشروع اويسترباي،مشيرا الى انتهاء الشركة من تسويق المرحلة الثانية من المشروع خلال 90 يوما فقط.
وقال أن شركته تستعد لطرح المرحلة الثالثة من مشروع اويسترباي بعد شهر رمضان ،متوقعا الانتهاء من تسويق تلك المرحلة مع نهاية 2017.،معيدا الاقبال على شراء الوحدات الفندقية إلى تقبل المصريين هذه الفكرة الجديدة على السوق وهي امتلاك شالية داخل فندق 5 نجوم ملكية كاملة.
وأضاف صموئيل أن السوق العقاري والسياحي في منطقة مرسى علم يشهد حالة من الرواج الكبير وأصبح منافسا بقوة للسوق العقاري في شرم الشيخ والغردقة ،حيث تتمتع تلك المنطقة بعدة مقومات منها اهتمام الدوله بالمنطقة من خلال انشاء طريق الربط بين الاقصر ومرسى علم وحصول مرسي علم على المركز الاول لاحسن قيمة مقابل سعر كما تتميز بالعديد من المحميات الطبيعية.
وأشار الى أن مشروع اويسترباي يقام على 175 الف متر وهو عبارة عن فندق 5 نجوم على البحر مباشرة باجمالي 600 وحدة على 4 مراحلة بمساحات تبدا من 50 مترا حتى 125 مترا وان التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 300 مليون جنيه،موضحا انه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من اعمال البناء بالمشروع ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية العام المقبل 2018.
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