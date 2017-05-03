طرحت شركة “سينرجى” برومو مسلسل النجمة ياسمين عبد العزيز “هربانة منها”، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، ضمن منافسات الدراما الرمضانية.

وكانت الشركة قد نشرت الأفيش الرسمى أيضاً للمسلسل أمس، والذى ظهرت فيه ياسمين عبد العزيز بستة أوجه مختلفة، ومن الواضح أن ياسمين سوف تقدم أكثر من شخصية داخل المسلسل، خاصة أن صناع العمل أعلنوا منذ بداية تصويره، أن أحداثه تدور حول حلقات متصلة منفصلة، فكل بضع حلقات تدور حول قصة مختلفة مع ممثلين مختلفين تكون بطلتها “ياسمين”.

مسلسل “هربانة منها” يدور فى إطار اجتماعى كوميدى، تأليف خالد جلال ويشاركه فى الكتابة كل من فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج معتز التونى، ويشارك فى بطولته سامى مغاورى، انتصار، صلاح عبد الله، ومن ضيوف الشرف عايدة رياض، إنعام سالوسة، فادية عبد الغنى، هناء الشوربجى، والمسلسل تنافس به “ياسمين”، فى السباق الرمضانى المقبل، كبطلة مطلقة فى الدراما، بعد أن ابتعدت عنها سنوات طويلة، إذ ظهرت قبل 16 عاما فى مسلسل “الرقص على سلالم متحركة” مع الفنانة القديرة سناء جميل، وقبله مسلسل “امرأة من زمن الحب” مع سميرة أحمد ويوسف شعبان، عن رائعة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ