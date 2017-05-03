أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب إقامة مناطق آمنة في سوريا.

وقال بوتين - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء: “لقد ناقشت أمس هاتفيا مع ترامب هذا الموضوع، وكما فهمت، فإن الإدارة الأمريكية تؤيد هذه الفكرة”، مضيفًا أن “إقامة مناطق آمنة في سوريا ستعزز نظام وقف إطلاق النار”.

وأشار بوتين، حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، إلى أنه اتفق مع أردوغان على إمكانية تسوية الأزمة السورية فقط عبر الوسائل السياسية، متابعًا: “لا بد من توفير وقف إطلاق النار من أجل تطوير هذه العملية السياسية”.