استعرض مهندسون صينيون خلال مهرجان “G-Festival” الذي جرى في بكين، نموذجا لروبوت حديدي عملاق يشبه تلك التي تظهر في أفلام الخيال العلمي.

وحول الروبوت الجديد الذي أطلق عليه المصممون اسم Monkey King قال موقع engadget.com: “يمكن استخدام الاختراع في المستقبل كسلاح، أو كدرع معدنية ضخمة في المعارك”.

أما بعض الخبراء الذين شاركوا في المهرجان فعلقوا بالقول إنه “يمكننا أن نخمن الدوافع وراء صنع تلك الآلة العملاقة، المصممون لمحوا لإمكانية أن يشارك هذا الروبوت في معارك الروبوتات التي تحاكي حركات البشر، هناك شائعات تقول إن هناك منافس حالي لهذا الروبوت، هو شبيهه الأمريكي “MegaBot Mk.II”، ولكننا لم نتأكد من صحة المعلومات بعد”.

ويؤكد القائمون على تصميم هذا الروبوت العملاق “أن تجميع هذه التحفة الحديدية التي تزن 4 أطنان استغرق نحو شهرين من العمل، وأهم ما يميز هذا الروبوت عن الروبوتات الأجنبية المشابهة، هو قدرته على استخدام عصى حديدية عملاقة كسلاح، وليس فقط الأسلحة النارية”.