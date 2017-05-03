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الجامعة العربية تشارك في المؤتمر السادس لوزراء الدفاع الأفارقة
احمد ابو الغيط اﻻمين العام لجامعة الدول العربية ‎

الجامعة العربية تشارك في المؤتمر السادس لوزراء الدفاع الأفارقة

2017-05-03 19:53:58

تشارك جامعة الدول العربية غدا /الخميس/ في أعمال المؤتمر السادس لوزراء الدفاع الأفارقة “تجمع الساحل والصحراء”، ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعمال المؤتمر مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

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