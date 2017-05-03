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شاهد.. يسرا بالحجاب في بوستر "الحساب يجمع"
يسرا

شاهد.. يسرا بالحجاب في بوستر "الحساب يجمع"

2017-05-03 17:55:36

تصدرت الفنانة يسرا أفيش البوستر الدعائي الأول لمسلسل “الحساب يجمع”، الذي طرحته شركة “العدل جروب” منتجة المسلسل المقرر طرحه فى رمضان المقبل؛ حيث ظهرت يسرا وهي ترتدي الحجاب.

كما طرحت البرمو التشويقى الأول للعمل، حيث يعد المسلسل هو التعاون التاسع بين شركة “العدل جروب” و”يسرا”، وأول تعاون للفنان كريم فهمى مع الشركة.

مسلسل “الحساب يجمع”، من إنتاج شركة العدل جروب، وبطولة الفنانة يسرا، ويشارك فى بطولة العمل، محمود عبد الغنى، وكريم فهمى، إيمان العاصى، المطربة بوسى، عايدة رياض، مراد مكرم، ندى موسى والوجه الجديد ديانا هشام، سيناريو وحوار محمد رجاء وإياد عبد المجيد، إخراج هانى خليفة.



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