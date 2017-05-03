أعلنت محافظ البحيرة المهندسة نادية عبده، أن إجمالى كمية القمح الموردة للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى اليوم الأربعاء، بلغ

28 ألفا و3ر238 طن.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بضوابط توريد القمح ، مع سرعة تسليم المزارعين ثمن أقماحهم الموردة خلال 24 ساعة وذلك وفقا للأسعار المعلنة، مع الالتزام بعملية تدوير الأجولة البلاستيك إلى أجوله خيش داخل الشون خلال 15 يوما من التوريد للحفاظ على سلامة القمح ومنع إهدار أي كميات منه .

وشددت على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وعدم تسرب أقماح مستوردة، بالإضافة إلى مراقبة حالة التخزين للشون والصوامع بنطاق المحافظة.