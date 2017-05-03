جددت النيابة العامة بدمياط، حبس كل من ” سماح.ا” 33 عاما ممرضة، و” محمد .ا” طبيب بمستشفى حكومى 37 عاما، 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب توجيه تهمة القتل العمد مع الإصرار والترصد، لزوج المتهمة بإعطائه جرعة دواء زائدة، حيث يعانى من مرض السكر، وكانت النيابة العامة قد أمرت بضبطهما وإحضارهما على ذمة القضية، وتم حبسهما 4 أيام، وتجديد حبسهما 15 يوما، ثم تم التجديد اليوم 15 يوما أخرى لحين ورود نتيجة تقرير الطب الشرعى.

كانت الأجهزة الأمنية بدمياط، قد كشفت غموض العثور على جثة ميكانيكى سيارات على جانبى طريق ميناء دمياط - كفر البطيخ، بمنطقة عزبة 6 بضلوع زوجة المجنى عليه، وصديقها الطبيب فى ارتكاب الجريمة.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما عثر الأهالى على جثة “عماد شوقى عبد الستار” 40 عاما، ميكانيكى سيارات، والذى توفى فى ظروف غامضة ملقاة بجانب طريق عزبة 6 بطريق الميناء، التابعة لمركز كفر البطيخ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة، وتم تحرير محضر رقم 800 لسنة 2017 إدارى مركز شرطة كفر البطيخ، وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق.