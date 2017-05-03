أعلنت المستشارة علياء غنام مدير إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية، دعم الجامعة للمهرجان الدولي للسينما الآفروآسيوية الذي سيقام في مدينة شرم الشيخ في شهر سبتمبر المقبل.

وأكدت مدير إدارة المجتمع المدني بالجدماعة العربية -في مؤتمر صحفي عقدته اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية- أهمية المهرجان الذي ستشارك فيه 40 دولة ويتضمن عروضا سينمائية وشعبية من قبل فرق الدول المشاركة، ولفتت إلى أن المهرجان يأتي دعما للسياحة المصرية ويقدم رسالة بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وقالت إن المهرجان سينطلق في سبتمبر المقبل برعاية الجامعة العربية ومنظمة التضامن للشعوب الآفروآسيوية ووزارتي الثقافة والخارجية في مصر والمركز الثقافي الروسي والمركز الثقافي الصيني وعدد من الجهات الحكومية من دول مختلفة.

بدوره، أكد الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة التضامن للشعوب الآفروآسيوية أن المنظمة تبنت المهرجان واعتبرته من أولوياتها لتأكيد أهمية تعميق التعاون والتفاهم والتضامن الآفروآسيوي، والعمل عبر الفن والثقافة على دحض مخططات الإرهاب وتنظيماته التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، وتقديم صورة قوية للعالم من مدينة السلام “شرم الشيخ” ،عن مصر الآمنة بما يسهم في تنشيط السياحة.

وأوضح أن المهرجان يحظى بمشاركة واسعة من 40 دولة تشارك بنحو 100 فيلم سنيمائي ، وترعاه العديد من الجهات الحكومية في مصر كوزارات الشباب والرياضة والخارجية والثقافة والمركز الثقافي الروسي والمركز الثقافي الصيني والسفارة الأندونيسية والجزائرية وليبيا وفلسطين واليابان وبوركينافاسو ولجان تحكيم من دول آسيا وأفريقيا.

فيما قالت الفنانة سهير المرشدي ،رئيسة المهرجان، إن الهدف الأساسي من هذا المهرجان الذي يجمع دول آسيا وأفريقيا على أرض الكنانة مصر هو التأكيد على أهمية دور الفن في مواجهة الإرهاب ، وتعزيز التقارب بين الشعوب الآفروآسيوية.