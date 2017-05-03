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انتحار شاب بالدقهلية بسبب الوجه الحسن
شاب حاول الانتحار

انتحار شاب بالدقهلية بسبب الوجه الحسن

2017-05-03 17:49:16


أقدم شاب يدعى «عبد القادر فتحى عبد الحافظ»، على الانتحار بمدينة بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإلقاء نفسة في البحر، بعدما رفض منتج فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» دفع باقي مستحقاته المالية.

وقال «مجدى كامل» ابن خاله المتوفى، إنه «كان يعمل في مجال فراشة الأفراح والمناسبات وأثناء تصوير فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن» في بلقاس طالب منه منتج الفيلم، مساعدتهم بعمل عدد من التجهيزات والفراشات واحضار إنارات وسجاد.

وأضاف أن المنتج منحه 10 آلاف جنيه عربون وبعد أن طالب باقى المبلغ أكد له أنه سيحصل عليه بعد الانتهاء من تصوير الفيلم ووقع على شيكات لمن يعملون معه ووعدهم بإعطائهم حقوقهم بعد الانتهاء من التصوير وحصوله على باقي المبلغ من المنتج».

وتابع «بعد الانتهاء من التصوير في مدينة بلقاس أكمل المتوفى العمل معهم في القاهرة وبعد مطالبة منتج الفيلم بمبلغ 170 ألف جنيه رفض إعطاءه حقوقه»، ورد عليه « أنت أخدت شهرة ومجد بالفلوس».

وأكد على أن ابن خالته بعد تعرضه للنصب من منتج الفيلم مر بحالة نفسية سيئة وتم وضعه في مصحة نفسية لمدة 9 شهور وبعد خروجه ذهب إلى المنتج مرة أخرى ولكنه رفض إعطاءه المبالغ المالية فقرر الانتحار.

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