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شاهد.. البرومو الأول لبرنامج "مين المسئول" لسما المصري في رمضان
سما المصري

شاهد.. البرومو الأول لبرنامج "مين المسئول" لسما المصري في رمضان

2017-05-03 17:50:23

طرحت الفنانة الاستعراضية سما المصري برومو برنامجها الجديد “مين المسئول” والذي سيعرض في شهر رمضان القام، وقد انتشر فيديو البرومو على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

يستعرض إعلان البرنامج عددًا من القضايا الاجتماعية مثل زنى المحارم والتحرش والسرقة والبلطجة وحوادث الطرق.
وكانت سما المصري أعلنت أنها ستقوم بتقديم برنامج اجتماعي في شهر رمضان المقبل.



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