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مقتل وإصابة 55 صحفيا منذ مايو الماضي بالعراق
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مقتل وإصابة 55 صحفيا منذ مايو الماضي بالعراق

2017-05-03 17:34:27

قال المرصد العراقي للحريات الصحفية، اليوم الأربعاء، إن 11 صحفيا عراقيا قتلوا منذ مايو من العام الماضي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضح المرصد -في تقرير أصدره وأوردته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية- أن 11 صحفيا قتلوا فيما أصيب 44 في العراق وإقليم كردستان، وأنه خلال الفترة بين 3 مايو 2016 واليوم تم تسجيل 375 حالة انتهاك بحق الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، بينها 78 حالة احتجاز واعتقال، و58 حالة اعتداء بالضرب.

ودعا المرصد الحكومة ومجلس النواب العراقيين إلى العمل على تثقيف القوات الأمنية في طريقة التعامل مع وسائل الإعلام، واتخاذ إجراءات رادعة بحق من يخالف القوانين ويمنع الصحفيين من التغطية الإعلامية في البلاد.

وذكر التقرير أن 299 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، من العراقيين والأجانب، قتلوا في عموم العراق منذ عام 2003.

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