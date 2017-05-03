توريد 33 ألفا و311 طن قمح لشون وصوامع قنا2017-05-03 17:33:49
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان إنه تم توريد 33 ألفا و311 طنا و915 كيلوجراما من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة.
وأكد الهجان - فى تصريحات اليوم الأربعاء - أنه تم الاستعداد بشكل كامل ومسبق لاستقبال موسم حصاد هذا العام حيث قامت المحافظة بتشكيل لجنة فنية للتفتيش والمرور على كافة الصوامع والشون والهناجر بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها لمحصول القمح للموسم الجديد والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين، موضحا أنه يوجد بالمحافظة 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و9 شون بإجمالي طاقة استيعابية 23 ألفا و240 طنا بالإضافة إلى 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 32 ألفا و63 طنا لتبلغ السعة التخزينية الإجمالية للقمح بالمحافظة 245 ألفا و303 أطنان.
وأشار المحافظ إلى أن عملية التوريد تتم لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وتستمر لمدة ثلاثة أشهر وبسعر 575 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و565 جنيها للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا و555 جنيها للإردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، لافتا إلى أن عملية استلام القمح من المزارعين تشرف عليها لجنة ثلاثية تضم مسئولين من مديريتي الزراعة والتموين ومسئولين من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
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