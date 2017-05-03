"اتصال" تعلن عن تدشين بوابة مصر لصناعة التعهيد2017-05-03 16:37:19
أعلن المهندس ياسر القاضي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استمرار الدعم الذي تقدمه هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” إلى منظمات المجتمع المدني وزيادته عن ذي قبل والذي سيتم توجيهه لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات للشركات الأعضاء في اتصال والعاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، جاء ذلك خلال الاحتفالية التى اقامتها اتصال بمناسبة مؤتمرها السنوي الثالث عشر بحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات والذي تم فيه إقرار الميزانية واستعراض نتائج أعمال العام الماضي والمشاريع التي ستنفذها اتصال خلال عام 2017 .
وأشاد القاضي ، بالدور الذي تقوم به جمعية اتصال (نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكداً أن “اتصال ” حققت نجاحات كبيرة خلال الـ 13 عاما الماضية ، ووجه الشكر لمجلس إدارة الجمعية على المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية والتأكيد على استمرار العلاقة بين الحكومة وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” ومنظمات المجتمع المدني .
من جانبها ، أكدت اسماء حسني ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد حقق أعلى نسب نمو خلال الربع الاخير من العام الماضي بلعت 11.2% متفوقا بذلك على كافة قطاعات الدولة .
وأشارت في كلمتها خلال الاحتفالية أن هناك 500 ألف خريج جامعي سنويا 10% منهم في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بينهم 5% متخصصين في صناعة الالكترونيات والبرمجيات ، مؤكدة أننا نجحنا في وضع مصر على الخريطة العالمية خلال العام الماضي وحققنا نجاحات تتمثل في المناطق التكنولوجية والاتجاه إلى تدشين أول مصنع لصناعة الهاتف المحمول بأسيوط .
أضافت أن جمعية اتصال تعد شريكا استراتيجيا لـ”ايتيدا” واحد اذرعها التنموية في المحافظات التى تعمل بها خاصة من خلال مجمع الإبداع التكنولوجي الذي رصدت له ايتيدا 100 مليون جنيه في المناطق الأربع من خلال تخصيص 25 مليون جنيه لكل مجمع في المناطق التكنولوجية المختلفة .
وفي نفس السايق ، أعرب الدكتور حازم الطحاوي رئيس جمعية اتصال عن بالغ سعادته بالنجاحات التى حققتها اتصال خلال العام الماضي ، مؤكدا أن الجمعية تستهدف تحقيق عائدات خلال العام الحالي بقيمة 12 مليون جنيه مقابل 8.2 مليون جنيه في 2016 ، حيث حققت نموًا في عائدات 2016 عن 2015 بنسبه 69 % وزيادة في عدد الاعضاء بنسبة 16% حيث بلغ عدد الاعضاء في عام 2016 584 عضوا ومن المتوقع ان يصلوا الى 590 عضوا بنهاية عام 2017 .
أضاف ايضا في كلمته أن الجمعية تستهدف جذب تعاقدات خارجية للشركات الأعضاء خلال العام الحالي من برنامج e export بقيمه 1.7 مليون دولار مقابل 200 ألف دولار في 2016.
وأوضح أن اتصال ساعدت 9 شركات على الدخول إلى أسواق الخليج كمنطقة جاذبة للاستثمارات ، كما نجحت الجمعية في فتح مكتبين تمثيلين لها في الصين ودبي من أجل تسويق منتجات الشركات المصرية خارجيا.
وخلال الاحتفالية استعرض المهندس علاء الخشن نائب رئيس جمعية اتصال أبرز المجهودات التى تمت في صناعة التعهيد ، وتم الإعلان عن تدشين بوابة مصر للتعهيد www.outsourcetoegypt.org ، كما تم ايضا تكريم عدد من الشركات الأعضاء في اتصال منهم : ACT ، دل اي ام سي ، اريبيا ان فورم ، Bio Business ، اوتوميشن كونسلتنت .
يذكر أن هذه الاحتفالية عقدت تحت رعاية منتور جرافيكس ، راية ، اكت و اتصال انتيرناشونال.
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