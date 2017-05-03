*العضو المنتدب لشركة ” فيذر انفست”:نخطط لزيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 150 مليون جنيه

أبرمت شركة ” فينر إنفيست ” للاستثمار المباشر صفقة شراكة استراتيجية ناجحة بالاستحواذ على 75 % من شركة “مصانع حلاوه عرفه السرجاني” ، و التي بموجبها تقتحم شركة ” فيذر إنفيست ” مناخ الاستثمار الصناعى المباشر فى مصر كاحد أهم الشركات الواعده في مجال استثمار رؤوس الأموال الخاصة.

تضم فيذر انفيست مجموعة كبيرة من المساهمينمن الشركات المحلية و الاقليمية بالاضافه الي عدد من رجال الأعمال المصريين على أعلى مستوى من الحرفية الدولية مما سيؤهلها في الفتره القادمه لإحداث تغيير حقيقى فى مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية.

و قد أكد إبراهيم غطاس ، عضو مجلس إدارة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر واحد المؤسسيين ، أن الشركة قامت بدراسة ما يقرب من 112 كيان صناعى على مدار العامين الماضيين ، ونجحت فى عقد صفقة الشراكه الاستراتيجية على ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” الغذائية كبداية لبرنامج استثمارى جاد وطموح لشركة استثمار مباشر ترتكز إستراتيجيتها فى التنمية علي معايير أساسية تقوم على المصداقية والشفافية و تحسين فرص النهوض بالاقتصاد المصرى لخلق فرص عمل جديدة.

وتخطط ” شركة فيذر إنفيست ” لزيادة استثماراتها فى المجال الصناعى بقيمة 150 مليون جنيه خلال العامين المقبلين ، كما تعتزم الشركة ضخ ما يقرب من 95 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير شركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “.

و في هذا الاطار اكد وائل خطاب، العضو المنتدب لشركة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر وأحد المؤسسين، “أن فيذر انفيست تعتبر مثال واعد لشركه ناجحه تجمع بين معايير الاحترافيه الدوليه و رأس المال الوطني. و تعتبر تجربة شراكتنا الاستراتيجية في ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” نموذجا يثبت كفاءة ” فيذر انفيست ” وقدرتها على إعادة تنافسيه الصناعات الوطنية، واستقطاب كفاءات المصريين للمشاركة فى نهضة الصناعة المصرية فى المرحلة القادمة .”

وفى هذا الإطار ، قال عبد العزيز عرفة ، رئيس مجلس إدارة شركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “، أن الشراكة القائمة بين عائلة ” عرفة ” و شركة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر ترتكز على المصداقية العالية التى تتمتع بها “فيذر إنفيست ” وخبراتها الصناعية الواسعة ، بالإضافة إلى العمل الجماعى والطموح الذى تتميز به الشركة ، وهو ما جعلها الشريك المناسب لعائلة ” عرفه ” لتحقيق أهدافها فى النهوض بشركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” وإستعادة منتجاتها بالسوق كاحد أهم العلامات التجارية بالاقتصاد الوطنى .

ولفت إلى ان اجراءات الشراكة الاستراتيجية على ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “جاءت مبنية علي الثقة والاحترافية التى يمتلكها مؤسسو شركة ” فيذر انفسيست ” والتى تثبت الفارق الكبير بينها وبين الكثير من الشركات المحلية والإقليمية التى تم التفاوض معها خلال الفترة الماضية فى إطار خطة تطوير وهيكلة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” وطرح منتجاتها بالسوق خلال الفترة المقبلة.