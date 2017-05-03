"فيذر انفيست" تستحوذ على 75% من مصانع حلاوه عرفة السرجاني2017-05-03 16:45:51
*العضو المنتدب لشركة ” فيذر انفست”:نخطط لزيادة الاستثمارات في مصر بقيمة 150 مليون جنيه
أبرمت شركة ” فينر إنفيست ” للاستثمار المباشر صفقة شراكة استراتيجية ناجحة بالاستحواذ على 75 % من شركة “مصانع حلاوه عرفه السرجاني” ، و التي بموجبها تقتحم شركة ” فيذر إنفيست ” مناخ الاستثمار الصناعى المباشر فى مصر كاحد أهم الشركات الواعده في مجال استثمار رؤوس الأموال الخاصة.
تضم فيذر انفيست مجموعة كبيرة من المساهمينمن الشركات المحلية و الاقليمية بالاضافه الي عدد من رجال الأعمال المصريين على أعلى مستوى من الحرفية الدولية مما سيؤهلها في الفتره القادمه لإحداث تغيير حقيقى فى مجال الاستثمار المباشر بالسوق المصرية.
و قد أكد إبراهيم غطاس ، عضو مجلس إدارة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر واحد المؤسسيين ، أن الشركة قامت بدراسة ما يقرب من 112 كيان صناعى على مدار العامين الماضيين ، ونجحت فى عقد صفقة الشراكه الاستراتيجية على ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” الغذائية كبداية لبرنامج استثمارى جاد وطموح لشركة استثمار مباشر ترتكز إستراتيجيتها فى التنمية علي معايير أساسية تقوم على المصداقية والشفافية و تحسين فرص النهوض بالاقتصاد المصرى لخلق فرص عمل جديدة.
وتخطط ” شركة فيذر إنفيست ” لزيادة استثماراتها فى المجال الصناعى بقيمة 150 مليون جنيه خلال العامين المقبلين ، كما تعتزم الشركة ضخ ما يقرب من 95 مليون جنيه استثمارات جديدة لتطوير شركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “.
و في هذا الاطار اكد وائل خطاب، العضو المنتدب لشركة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر وأحد المؤسسين، “أن فيذر انفيست تعتبر مثال واعد لشركه ناجحه تجمع بين معايير الاحترافيه الدوليه و رأس المال الوطني. و تعتبر تجربة شراكتنا الاستراتيجية في ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” نموذجا يثبت كفاءة ” فيذر انفيست ” وقدرتها على إعادة تنافسيه الصناعات الوطنية، واستقطاب كفاءات المصريين للمشاركة فى نهضة الصناعة المصرية فى المرحلة القادمة .”
وفى هذا الإطار ، قال عبد العزيز عرفة ، رئيس مجلس إدارة شركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “، أن الشراكة القائمة بين عائلة ” عرفة ” و شركة ” فيذر إنفيست ” للاستثمار المباشر ترتكز على المصداقية العالية التى تتمتع بها “فيذر إنفيست ” وخبراتها الصناعية الواسعة ، بالإضافة إلى العمل الجماعى والطموح الذى تتميز به الشركة ، وهو ما جعلها الشريك المناسب لعائلة ” عرفه ” لتحقيق أهدافها فى النهوض بشركة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” وإستعادة منتجاتها بالسوق كاحد أهم العلامات التجارية بالاقتصاد الوطنى .
ولفت إلى ان اجراءات الشراكة الاستراتيجية على ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني “جاءت مبنية علي الثقة والاحترافية التى يمتلكها مؤسسو شركة ” فيذر انفسيست ” والتى تثبت الفارق الكبير بينها وبين الكثير من الشركات المحلية والإقليمية التى تم التفاوض معها خلال الفترة الماضية فى إطار خطة تطوير وهيكلة ” مصانع حلاوه عرفه السرجاني ” وطرح منتجاتها بالسوق خلال الفترة المقبلة.
-
تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب الطفلة «هدى»
نفذت إدارة السجون بمديرية أمن المنيا، حكم الإعدام علي رجب عبدالله محمد أ 22 سنة، فى القضية رقم 12360 لسنة 2014 جنايات مركز مغاغه (قتل عمد) المقيدة برقم 722 لسنة 2014 كلى شمال ...Wed, 03 May 2017 10:15:59 GMT
-
الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 ...Wed, 03 May 2017 09:43:17 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا - محيط
أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا. وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم…Wed, 03 May 2017 07:00:40 GMT
-
الأرصاد:الطقس غدا معتدل شمالا حتى الوجه البحرى والقاهرة
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج ما بين من متر إلى متر ونصف،أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، أما حالة ...Wed, 03 May 2017 09:46:51 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
الجزائريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى
يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى “الغرفة الأولى من البرلمان” للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات ...Wed, 03 May 2017 08:17:25 GMT