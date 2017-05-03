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"القاضي": ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي في مصلحة المواطن
النائب عصام القاضي

"القاضي": ضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي في مصلحة المواطن

2017-05-03 16:37:07

أيّد النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قرار وزير الصحة بضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحي،مؤكداً أنه أفضل قرار اتخذه الدكتور احمد عماد وزير الصحة منذ توليه الوزارة وسيصب فى صالح المواطن بشكل مباشر.

وأضاف القاضي، أن المستشفيات الخاصة أكثر جاهزية لتطبيق التأمين الصحى الشامل مما يضمن تقديم خدمة صحية جيدة للمرضى فضلاً عن ان دخول المستشفيات الخاصة للتأمين الصحى سيجعل هناك تنافسية بينها وبين المستشفيات الحكومية مما يضمن العمل نحو الجودة و تحسين الخدمة.

وأشار القاضى إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الخاص به يعتمد على شراء الخدمة من الغير فى حالة عدم توافرها لدى المستشفيات الحكومية او بسعر التامين الصحى عند التعامل مع الخدمة فى القطاع الخاص،وضم المستشفيات الخاصة للتأمين الصحى الجديد سوف يسهل من تطبيق التأمين الصحى.

يذكر  أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، وجه قطاع العلاج الحر بالوزارة للبدء بفحص جميع المستشفيات الخاصة، والتأكد من بنيتها التحتية وأجهزتها ومعاملها وتوفير الأطباء بها للتأكد من قدرتها على تطبيق التأمين الصحى الشامل، خاصة فى محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

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