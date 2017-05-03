تطوير 290 وحدة ومركز "طب أسرة" بالدقهلية2017-05-03 16:35:10
أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، أن مجلس الوزراء وافق على تطوير ورفع كفاءة 290 وحدة ومركز طب أسرة بمراكز المحافظة والتي تتبع “18” إدارة صحية بمديرية الصحة وذلك بدعم ومنحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال المحافظ - فى بيان - إن تلك المنحة ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة كما تؤكد اهتمام الدولة بالارتقاء بالمنظومة الصحية حرصا على صحة وحياة المواطنين في جميع المحافظات بالجمهورية.
وأوضح التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، على المحافظ أن المنحة المشار إليها تتضمن، إعادة اعتماد وحدات وتدريب كوادر بشرية وتطوير منشآت وتوفير قوى بشرية إيجاد الحلول للمشاكل الصحية بالقرى وميكنة العمل بالوحدات وتوفير 110 صنف دواء منها 15 صنفا لم تتوفر من قبل بالوحدات الصحية، بالإضافة للتجهيزات الطبية من الآلات الطبية وأجهزة التعقيم وعدادات دم أوتوماتيك ووحدات أسنان وأجهزة أشعة وسونار ورسم قلب وأجهزة معمل إضافة إلى تجهيزات غير طبيه كالحاسب الآلي وماكينات التصوير والأثاث.
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