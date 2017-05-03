تشارك جامعة الدول العربية غدا /الخميس/ في أعمال المؤتمر السادس لوزراء الدفاع الأفارقة “تجمع الساحل والصحراء”، ويمثل الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعمال المؤتمر مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية فى أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

القاهرة.. تنظم الجامعة العربية غدا وقفة بمشاركة الأمين العام والمندوبين الدائمين وذلك للتضامن مع آلاف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، والذين يدخلون أسبوعهم الثالث على التوالي، احتجاجا على ما تمارسه عليهم سلطات الاحتلال من أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي غير مكترثة بكل المواثيق والقرارات الدولية.

القاهرة .. يعقد مجلس جامعة الدول العربية غدا دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الجزائر بناء على طلب فلسطين أيدته الدول العربية، وذلك للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

القاهرة.. تناقش لجنة الشئون العربية بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الخميس، آخر تطورات القضية الفلسطينية في ضوء زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمصر.

القاهرة .. يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، غدا الخميس المركز الإعلامى بالوزارة الذى يستهدف تقديم كل الخدمات الصحفية والإعلامية.

بنها.. ينظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية مؤتمرا غدا الخميس في بنها، لدعم ومساندة الدولة فى حربها ضد الإرهاب.

القاهرة.. يجتمع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة وذلك صباح غد الخميس، بمقر المجلس الأعلى للثقافة لمناقشة وبحث سبل إزالة العوائق وكيفية صناعة التوغل الثقافى فى المحليات”، وذلك بحضور 50 مثقفا فى مختلف المجالات الثقافية.

القاهرة.. تستضيف مكتبة “ألف حفل” توقيع ومناقشة رواية “بواب الحانة” السيناريست والروائي عبد الرحيم كمال في تمام الساعة السابعة مساء غد.

شبين الكوم.. ينظم قطاع الدراسات العليا بكلية التربية جامعة المنوفية الندوة السنوية بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة، وذلك بعنوان التعليم الفني في ضوء ثقافة المجتمع وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد بفندق الجامعة، وذلك تحت رعاية حلمي النمنم وزير الثقافة.

القاهرة.. تنظم وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، الحفل الختامي لمسابقة حملة “معا نستطيع تمكين المرأة ” وذلك غدا الخميس بمسرح كلية التجارة.

القاهرة .. تعقد “دار نهضة مصر” ندوة لمناقشة كتاب “صراخ خلف الأبواب” للكاتبة رانيا أمين، في تمام الساعة السادسة ونصف مساء غد، ويتناول الكتاب فن الكتابة لليافعين وأهميته وتناوله لكثير من المشاكل الموجودة فى مجتمعنا.

القاهرة .. يعقد المجلس الأعلى للثقافة ندوة لمناقشة كتاب “الإرهاب المتأسلم.. حسن البنا وتلاميذه.. من سيد قطب إلى داعش” الصادر عن الهيئة العامة للكتاب للدكتور رفعت السعيد، في تمام الساعة السادسة مساء غد.

السويس .. ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعه قناة السويس ندوة تعريفية لمناقشة أنشطة وفعاليات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية وذلك بقاعة الأنشطة الطلابية فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غد.

القاهرة .. تفتتح وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الخميس المقبل، مركزًا بمستشفى المعادي العسكري، لعلاج الفتيات من الإدمان، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح غد.

القاهرة .. ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، بالتعاون مع كلية التربية الرياضية في جامعة حلوان، المهرجان الرياضي الثقافي الفني (الثاني) للمسنين تحت شعار “الرياضة نبض حياة شباب الزمن الجميل”، في تمام الساعة التاسعة صباح غد (بالملعب الثنائي) في ملاعب جامعة القاهرة.

القاهرة.. ينظم المركز القومي للبحوث، غدا، مؤتمرا علميا حول “أنثروبولوجيا الأطفال الرضع” لمناقشة أحدث ما تم التوصل إليه في مجال الطعام والصحة والتغذية العلاجية والوراثة والثقافة والبيئة، مع عرض نتائج الدراسات الجارية في هذه المجالات، وذلك تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر.

المنصورة .. تختتم فى الثانية عشر بعد ظهرغد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالى لتلاميذ الصفين الرابع والخامس بالمدارس الابتدائية بالدقهلية .

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة السنبلاوين ندوة فى الحادية عشر من صباح غد بمقر البيت عن ( العادات السليمة للغذاء ) .

المنصورة .. يعقد بيت ثقافة مدينة أجا ندوة عن “العمل وأهميته” وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال فى الحادية عشر من صباح غد.

المنصورة .. ينظم بيت ثقافة مدينة “بنى عبيد ” ندوة فى الحادية عشر من صباح غد موضوعها (ماهية الإرهاب وسبل القضاء عليه ) وذلك بمقر البيت .